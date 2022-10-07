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    Antalya'da iki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

    Antalya’da aralarında anlaşmazlık çıkan iki gencin kavgasına sonradan dahil olan 1 kişi, bıçakla kasığından yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 07.10.2022 - 21:34
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    Antalya'da iki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde 19.30 sıralarında Ali H.Ö. (30) ile H.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde tartışma çıktı.

    Kaldırımda kavgaya dönüşen olaya sonradan dahil olan kimliği belirsiz bir kişi Ali H.Ö.’yü kasığından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

    İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bıçaklayan şüpheliyi tanımadığını söyledi

    Bıçaklayan şüpheliyi tanımadığını söylerken H.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Öte yandan kavga anı ve bıçaklayan şahsın olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da iki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı #1

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    Antalya da iki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı #6


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