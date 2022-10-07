Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da iki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

Antalya'da iki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

Antalya’da aralarında anlaşmazlık çıkan iki gencin kavgasına sonradan dahil olan 1 kişi, bıçakla kasığından yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.