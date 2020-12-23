Antalya'da iki kişiyi öldürüp, üç kişiyi yaralayan saldırganın cezası belli oldu

Antalya'da iki kişiyi öldürüp, üç kişiyi yaralayan saldırganın cezası belli oldu

Çifte cinayete sebep olan saldırgan, biri yeğeni iki kişiyi öldürmekten 2 kez ömür boyu hapse, 3 kişiyi yaralamaktan da 26 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yenimahalle mevkisinde yaşayan İsmail Yılmaz, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenine saldırıda bulundu.

Amca Yılmaz, aracına bindiği yeğenini av tüfeğiyle vurdu.

Yeğen Yılmaz araçtan inip kaçmaya çalışırken, amca Yılmaz ise tüfeğini art arda ateşledi.

TERÖR ESTİRDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

İsmail Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, amca Yılmaz silah sesini duyup evden çıkan yengesi Şerife Yılmaz ile yeğeninin eşi Zahide Yılmaz'a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz’ı ise ellerinden vurdu.

İsmail Yılmaz’ın, tüfekle çevreye rasgele ateş etmesi esnasında Tuğba Avcı (33) adlı kadın da yaralandı. Saldırgan daha sonra olay yerine yakın bir seraya giderek orada çalışan Veli Uyan'ı da öldürdü.

CİNAYETTEN SONRA DONDURMA YEDİ

Bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra da İsmail Yılmaz, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

SERA ÇALIŞANINI VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Olaydan 4 ay sonra İsmail Yılmaz’ın 17 Ağustos tarihinde serada öldürdüğü Veli Uyan’la ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Sera kamerasına yansıyan görüntülerde, İsmail Yılmaz'ın kamyoneti ile Veli Uyan'ın serasına geldiği, kamyonetten inen Yılmaz'ın serada çalışan Uyan'a bir şeyler söylediği, tüfeği alıp iki kez ateş ettiği görüldü.

Antalya'da iki kişiyi öldürüp, üç kişiyi yaralayan saldırgan VİDEO

TUTUKLANDI

Olay yerinde yapılan incelemede, 20'den fazla boş kovan bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Hakkında hazırlanan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İsmail Yılmaz hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz'ın 'kasten yaralama' suçundan da cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık İsmail Yılmaz, geçen ay Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık İsmail Yılmaz, cinayetleri haksız tahrik altında işlediğini belirterek suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, İsmail Yılmaz'ı, yeğeni İsmail Yılmaz ile komşusu Veli Uyan'ı öldürmekten 2 kez ömür boyu hapis cezasına, 3 kişiyi yaralamaktan da 26 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Kararı öğrenen İsmail Yılmaz, baygınlık geçirdi.