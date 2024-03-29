Antalya'da iki ortak arasında kavga çıktı: 25 kişi adliyeye sevk edildi İki ortak arasında çıkan kavgada olaya dahil olan 29 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi. Kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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DHA

Antalya'da ortaklar arasında çıkan kavga panik yarattı.

Kepez ilçesinde 27 Mart günü Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerinde yer alan bir kafenin iki ortağı Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında, yaklaşık 6 ay önce 2 milyon 750 bin TL'ye kafenin satışına ilişkin anlaşmazlık çıktı.

Pompalı tüfekle saldırdılar

Sözlü başlayan tartışma büyüyünce ikili arasında kavga çıktı.

Kavganın hararetlenmesi üzerine iki tarafın yakınları birbirine bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekle saldırdı.

Tabanca ve tüfek sesinin duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

28 kişi yaralandı

Taraflar arasındaki çatışmada, toplam 28 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 mermi ele geçirdi.

29 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelemelerinin ardından 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

O anlar kamerada

Yaşanan çatışma, çevredeki vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

25 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçen şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Durumu ağır olan 4 şüphelinin tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile iletilmesi dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)