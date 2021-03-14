Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Antalya-Burdur karayolu ile Şehit Mehmet Gürcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Murat Yorulmaz'ın kullandığı 06 AU 9903 plakalı otomobil ile Metin Kadayıfçıoğlu yönetimindeki 34 BK 0999 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yorulmaz'ın kullandığı araçta bulunan oğlu Buğra Yorulmaz'ın (30) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kalbi durduğu belirlenen Murat Yorulmaz ise sağlık ekibinin yaptığı müdahaleyle hayata döndürüldü. Durumu ağır olan Yorulmaz, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer araçtaki iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu, Ömer Tokaç ve Murat Kutlu ise sağlık ekiplerince nakledildikleri özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Buğra Yorulmaz'ın cenazesi ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı ViDEO