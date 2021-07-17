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Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İki aracın karıştığı kazada beş yaşındaki çocuk ve bir polis memuru hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı.