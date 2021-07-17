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- Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
- İHA
- 17.07.2021 - 12:08
- Güncelleme : 17.07.2021 - 12:15
Akseki-Manavgat Karayolu Gökçebel mevkisinde, Barışcan Çakıroğlu idaresindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil ile İsa Karadine yönetimindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil çarpıştı.
2 ÖLÜ, 5 YARALI
Kazada, 06 HZL 76 plakalı araç sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Elif Şahin (26), Hazal Karadine (29), Elmas Tezcan (52), Emir Çetin (5) yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Emir Çetin ise hastanede hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü Barışcan Çakıroğlu da kazadan yaralı olarak kurtuldu. 06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü İsa Karadine’nin polis memuru olduğu bildirildi.
Kaza nedeni ile Antalya-Konya karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Yolda araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karayolları ekipleri ise kapanan yolu temizleme çalışması yapıp yolu trafiğe açtı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı VİDEO