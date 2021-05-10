Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

Antalya’da boş yolda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’ndeki 17. Cadde ile Anadolu Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda, 17. Cadde istikametinden gelen Feyzullah Göktürk’ün kullandığı otomobil, ışık ihlali yapınca Anadolu Caddesi’nden gelen Çetin Telli yönetimindeki otomobile yan tarafından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Telli yönetimindeki otomobil, kaldırıma doğru savrularak durabildi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı görenler araçların yanına giderek, Telli’nin kullandığı otomobilde sıkışan kadını ve Çetin Telli’yi bulundukları yerden çıkarmaya çalıştı.

Çevredekiler, otomobilin üzerine çıkıp emniyet kemerini keserek kadını araçtan çıkarttı.

Olay yerine gelen ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Çetin Telli de ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif yaralı atlatan Feyzullah Göktürk ve yanındaki Hasan Nirvan ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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"KADINI ÖLDÜ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Kazayı görenlerden Mehmet Yaşar, "Yukarıdan gelen araç diğer araca çarparak takla attırdı. Araçtaki kadın sağdan sola, şoför de arkaya doğru savruldu. Kadını öldü diye düşünerek emniyet kemerini kesip camdan çıkarttık. Yardımcı olduk ambulansla gönderdik." dedi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.