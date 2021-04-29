Antalya'da iki saat önce aldığı aracıyla kazaya karıştı

Antalya'da iki saat önce aldığı aracıyla kazaya karıştı

Kendisine vuran aracın etkisiyle yolun karşı tarafına geçen kamyonet, 2 araca çarpıp hurdaya döndü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde Ahmet Uçar idaresindeki Kangoo model araç, Mehmet Şal idaresindeki 07 ACU 998 plakalı kamyonete çarptı.

KARŞI YÖNE GEÇEN KAMYON İKİ ARACI BİÇTİ

Çarpmanın etkisi ile hızını alamayan Mehmet Şal, takla atarak karşı yöne geçip önce Halil Aksungur'un kullandığı 07 CZJ 92 plakalı araca, ardından da Gökhan Toker idaresindeki 07 AGG 121 plakalı cipe çarparak durdu. Kazada 3 araç hurdaya dönerken, Kadir Dağlı ve Halil Aksungur yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da iki saat önce aldığı aracıyla kazaya karıştı

2 SAAT ÖNCE ALDIĞI ARACI HURDAYA ÇIKTI

Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sahibi Mehmet Şal, hurdaya dönen aracını 2 saat önce aldığını belirtirken, tadını çıkartamadığı aracının çekici ile kaldırılmasını üzülerek izledi. Olay yerine gelen Şal’ın kızı ise babasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.