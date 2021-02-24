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    Antalya'da ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı

    Korkuteli ilçesinde bir aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, ikiye bölünen araçtan iki kişi yaralı olarak çıktı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 22:51
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 23:06
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    Antalya'da ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı

    Antalya’nın Korkuteli ilçesinde saat 19:20 sıralarında Engin Hamza Cebi Tefenni istikametine ilerliyordu.

    Karşı yönden gelen Süleyman E.’nin Korkuteli istikametine giderken ve kırmızı ışık ihlali yapması sonucu kaza yaptılar.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın şiddetiyle Süleyman E.’nin aracı ikiye bölündü.

    Araçta bulunan sürücü Süleyman E. ile Fatih Ç. (63) yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer araç sürücüsü Engin Hamza Cebi, kazayı yara almadan atlattı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya'da ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı VİDEO

    Antalya da ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı #1

    Antalya da ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı #2

    Antalya da ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı #3

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