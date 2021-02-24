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Antalya'da ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı

Antalya'da ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı

Korkuteli ilçesinde bir aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, ikiye bölünen araçtan iki kişi yaralı olarak çıktı.