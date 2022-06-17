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- Antalya'da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı
Antalya'da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı
Alkollü bir şahsın yol ortasına çektiği çöp konteynerini içki masası gibi kullanarak, sürücülere zorluk çıkardığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 17.06.2022 - 11:21
Antalya Muratpaşa'da Opera Kavşağı’nda yaşanan olay sosyal medyada paylaşıldı.
İHA'nın haberine; ismi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, çöp konteynerini yolun ortasına sürükleyerek kendisine içki masası kurdu.
Konteynerin üzerinde alkol aldı
Akan trafiğe aldırış etmeden yol ortasında durmaya devam eden şahıs, sürücülere zor anlar yaşattı.
Sosyal medyada tepki topladı
Büyük şaşkınlık yaşayan sürücülerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, alkollü şahsın hareketleri sosyal medyadaki izleyicilerin tepkisini çekti.