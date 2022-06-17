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Antalya'da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı

Antalya'da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı

Alkollü bir şahsın yol ortasına çektiği çöp konteynerini içki masası gibi kullanarak, sürücülere zorluk çıkardığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.