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    Antalya'da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı

    Alkollü bir şahsın yol ortasına çektiği çöp konteynerini içki masası gibi kullanarak, sürücülere zorluk çıkardığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 17.06.2022 - 11:21
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    Antalya'da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı

    Antalya Muratpaşa'da Opera Kavşağı’nda yaşanan olay sosyal medyada paylaşıldı.

    İHA'nın haberine; ismi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, çöp konteynerini yolun ortasına sürükleyerek kendisine içki masası kurdu.

    Konteynerin üzerinde alkol aldı

    Akan trafiğe aldırış etmeden yol ortasında durmaya devam eden şahıs, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Sosyal medyada tepki topladı

    Büyük şaşkınlık yaşayan sürücülerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, alkollü şahsın hareketleri sosyal medyadaki izleyicilerin tepkisini çekti.

    Antalya da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı #1

    Antalya da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı #2

    Antalya da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı #3

    Antalya da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı #4

    Antalya da ilginç görüntüler: Çöp konteynerini içki masası yaptı #5


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