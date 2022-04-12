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    Antalya'da imam nikahlı eşinin kaldığı evi kurşunladı

    Darbettiği imam nikahlı eşinin evini terk edip, kız kardeşinin yanına sığınmasına öfkelenen şahıs, av tüfeğiyle eşinin kaldığı eve kurşun yağdırdı.
    • 12.04.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:23
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    Antalya'da imam nikahlı eşinin kaldığı evi kurşunladı

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ulualan mevkiinde yaşayan N.K. isimli kadın, polise müracaatta bulunarak imam nikahlı eşi Ö.D.’nin kendisini darbettiğini, bundan dolayı evi terk ederek ablası İ.K.’nin yanına gittiğini söyleyerek Ö.D.’den şikayetçi oldu.

    Önceki gün Ö.D., aracı ile eşinin yanında kalmış olduğu İ.K.’nın evine gelerek tüfekle ateş edip, olay yerinden kaçtı.

    Eşinin sığındığı eve kurşun yağdırdı

    İhbar üzerine Ö.D.’nin kaçtığı araç Jandarma ekiplerince takibe alındı. Yakalanacağını anlayan Ö.D., içerisinde küçük yaştaki 3 çocuğun bulunduğu otomobili Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı önünde bırakıp kaçarken, olayda kullandığı tüfeği de barınağın tellerinden içeriye attı.

    Para cezası uygulandı

    İHA'nın haberine göre; Ö.D., kısa süre sonra jandarma ekiplerince yakalanarak Merkez Jandarma Karakoluna getirildi.

    N.K. ve İ.K.’nin şikayetçi olduğu Ö.D. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak ve eşini kasten yaralamak suçlarından işlem yapılırken, ayrıca silah kanununa muhalefetten para cezası, otomobilinin eksiklerinden dolayı da para cezası uygulandı.

    Antalya da imam nikahlı eşinin kaldığı evi kurşunladı #1


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