Antalya'da imamın sahip çıktığı evsiz camiyi soydu

Antalya'da imamın sokaktan kurtarıp, caminin yerleşkesinde kalmasına izin verdiği evsiz, depoda bulunan 5 bin lira değerindeki jeneratörü çaldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde bulunan Konserve Camii'nde meydana gelen olayda, yaklaşık bir yıl önce o dönem görevli imam tarafından sokaktan kurtarılıp camiye ait yerleşkede kalan ve temizlik işlerini yapan 'Serdar' adlı kişi, depo kısmında bulunan 5 bin lira değerindeki jeneratörü çaldı, ortadan kayboldu.

Babasının yaptırdığı camide hırsızlık olayını duyduktan sonra gelen Şaziye Kocademir, sokaktan kurtardıkları kişinin hırsızlık yapmasının kendisini üzdüğünü söyledi.

"BURADA KALIYORDU"

Kocademir, "Camiyi babam yaptırdı. Bu süre içinde ben de birçok işiyle ilgilendim. Yaklaşık 1 yıl kadar önce sokakta kalan 'Serdar' isimli kişiye sahip çıkmak istedik. Burada yiyip, içip kalıyordu. Ayrıca temizlik işlerine bakıyordu. Biz de kendisine para veriyorduk. Bugün geldiğimde ise caminin jeneratörünü çaldığını öğrendim. Kendisinden şikayetçiyiz." dedi.









