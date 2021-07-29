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    Antalya'da inekleri alevlerin ortasında kalan adamın yürek yakan feryadı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve mahallelere sıçrayan orman yangınında inekleri alevlerin ortasında kalan çiftçin feryatları yürek dağladı.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 19:54
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 20:41
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    Antalya'da inekleri alevlerin ortasında kalan adamın yürek yakan feryadı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan, üç kişinin ölümüne sebep olan orman yangını 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera ya da zarar verdi.

    Mahalleye sıçrayan alevlerin evleri ve ağılları yaktığı yangında çiftçiler hem arazilerini hem geçim kaynakları hayvanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

    "ALLAH'IM YARDIM ET"

    Bir çiftçinin ise alevlere yakın noktada olan ve alevlere doğru giden büyükbaş hayvanlarına, “Gel, gitme ne olursunuz, Allah'ım yardım et” feryatları yürekleri dağladı.

    Öte yandan yangının kontrol alına alınması için çalışmalar devam ediyor.

    Antalya'da İnekleri alevlerin ortasında kalan adamın yürek yakan feryadı VİDEO

    Antalya da inekleri alevlerin ortasında kalan adamın yürek yakan feryadı #1

    Antalya da inekleri alevlerin ortasında kalan adamın yürek yakan feryadı #2

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