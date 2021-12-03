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    Antalya'da inşaat işçisi araçta baygın bulundu

    Bir süredir kayıp Mehmet Şah Kahraman isimli şahıs, polis ekiplerince yapılan konum tespitinde kiraladığı aracın içinde baygın halde bulundu.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 17:07
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    Antalya'da inşaat işçisi araçta baygın bulundu

    Antalya'nın Kepez ilçesi Hamza Taş Caddesi üzerindeki ormanlık alanda inşaat işleriyle uğrayan Mehmet Şah Kahraman'dan haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettiklerini belirterek, emniyet güçlerine ihbarda bulundu.

    KAYBOLMADAN ÖNCE ARABA KİRALADI

    Kayıp ihbarının ardından harekete geçen polis merkezinin soruşturma ekibi, Mehmet Şah Kahraman'ın bir gün önce araç kiraladığını belirledi.

    KONUM TESPİT EDİLDİ

    Kahraman'ın aramalara cevap vermemesini dikkate alan ekipler, GPS kaydından aracın bulunduğu konumu belirledi.

    BAYGIN HALDE BULUNDU

    Aracın bulunduğu bölgeye giden polis, Mehmet Şah Kahraman'ı arabanın içinde baygın halde buldu.

    Antalya da inşaat işçisi araçta baygın bulundu #1

    EKİP ARACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Olay yerine ambulans isteyen ekipler, geç kalabileceklerini dikkate alıp, Kahraman'ı ekip aracıyla hastaneye götürdü.

    OLAY ARAŞTIRILIYOR

    Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Şah Kahraman'ın baygınlık sebebi araştırılıyor.

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