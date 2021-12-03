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- Antalya'da inşaat işçisi araçta baygın bulundu
Antalya'da inşaat işçisi araçta baygın bulundu
- DHA
- 03.12.2021 - 16:57
- Güncelleme : 03.12.2021 - 17:07
Antalya'nın Kepez ilçesi Hamza Taş Caddesi üzerindeki ormanlık alanda inşaat işleriyle uğrayan Mehmet Şah Kahraman'dan haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettiklerini belirterek, emniyet güçlerine ihbarda bulundu.
KAYBOLMADAN ÖNCE ARABA KİRALADI
Kayıp ihbarının ardından harekete geçen polis merkezinin soruşturma ekibi, Mehmet Şah Kahraman'ın bir gün önce araç kiraladığını belirledi.
KONUM TESPİT EDİLDİ
Kahraman'ın aramalara cevap vermemesini dikkate alan ekipler, GPS kaydından aracın bulunduğu konumu belirledi.
BAYGIN HALDE BULUNDU
Aracın bulunduğu bölgeye giden polis, Mehmet Şah Kahraman'ı arabanın içinde baygın halde buldu.
EKİP ARACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine ambulans isteyen ekipler, geç kalabileceklerini dikkate alıp, Kahraman'ı ekip aracıyla hastaneye götürdü.
OLAY ARAŞTIRILIYOR
Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Şah Kahraman'ın baygınlık sebebi araştırılıyor.