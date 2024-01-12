Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet 40 yaşındaki inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı tabancayla 9 el ateş edip öldüren Yılmaz Fahrioğlu, indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Fahrioğlu, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapse çarptırıldı.

DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda, Zehra Çatal'a ait inşaat şirketine gelen Yılmaz Fahrioğlu, tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 9 kez ateş edip öldürdü.

Yaya olarak kaçan Fahrioğlu, 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı.

İddianame kabul edildi

Yılmaz Fahrioğlu hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Fahrioğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık son kez hakim karşısında

Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Fahrioğlu, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Salonda Zehra Çatal’ın yakınları, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Hakim karşısında son savunmasını yapan Yılmaz Fahrioğlu, Zehra Çatal tarafından dolandırıldığını iddia etti.

"Pişmanım, Allah katında da pişmanım"

Fahrioğlu, “Pişmanım. Allah katında da pişmanım. Bana küfredince şuurumu kaybettim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Fahrioğlu'nu ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma’ suçundan 1 yıl hapse mahkum etti.

Fahrioğlu'nun cezasında indirim uygulanmadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)