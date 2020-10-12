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Antalya’da intihar etmek için dama çıktı, alkolden sızdı

Antalya’da intihar etmek için dama çıktı, alkolden sızdı

Kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra iddiaya göre alkol alıp 4 katlı apartmanın çatısına çıkan 26 yaşındaki genç, polis tarafından ikna etmeye çalışılırken, aşırı içki nedeniyle sızıp kaldı.