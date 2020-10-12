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    Antalya’da intihar etmek için dama çıktı, alkolden sızdı

    Kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra iddiaya göre alkol alıp 4 katlı apartmanın çatısına çıkan 26 yaşındaki genç, polis tarafından ikna etmeye çalışılırken, aşırı içki nedeniyle sızıp kaldı.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 07:09
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    Antalya’da intihar etmek için dama çıktı, alkolden sızdı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 538 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan sevgilisinin evine gelen B.K. (26), kız arkadaşını başka bir erkekle görünce sinir krizi geçirdi.

    Kendisine zarar veren B.K., daha sonra apartmanın çatı katına çıkarak alkol almaya başladı.

    Bir arkadaşının gelerek çatıdan indirmeye çalıştığı B.K., intihar edeceğini söyledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis geldi.

    Antalya’da intihar etmek için dama çıktı, alkolden sızdı #1

    BRANDA AÇILDI

    Polisin yanına gelmesine müsaade etmeyen B.K., arkadaşı ile sohbet etmeye başladı.

    Bir ara arkadaşının elini öpen B.K., müzakereci polisin gelmesi üzerine çatının en uç kısmına kadar giderek uzandı.

    İki ayağını boşluğa sarkıtan B.K.’nın düşme ihtimaline karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri branda açtı.

    Antalya’da intihar etmek için dama çıktı, alkolden sızdı #2

    ÇATIDA SIZDI

    Bir süre sonra çatıda sızan B.K.’nın yanına giden arkadaşı, onu güvenli alana çekti. Ardından çağrılan sağlık ekipleri, uyuya kalan genci sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

    B.K. hastaneye kaldırıldı.

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