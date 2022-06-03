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    Antalya'da intihar ettiği söylenen gencin, ifade değişikliğiyle öldürüldüğü belirlendi

    İlişki yaşadığı 2 çocuklu kadının evine giden genç, eski kocadan saldırıya uğradı. Ölü bulunan gencin intihar ettiğini söyleyen kadın, ifade değiştirerek eski eşinin öldürdüğünü itiraf etti.
    • 03.06.2022 - 12:24
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    Antalya'da intihar ettiği söylenen gencin, ifade değişikliğiyle öldürüldüğü belirlendi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Anıl Kiraz isimli genç, duygusal ilişki yaşadığı Gülsüm İ.'nin evinde ölü bulundu.

    Av tüfeği ile vurumluş vaziyette bulunan gencin, olay yerinde 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte bulunan Gülsüm İ. ilk ifadesine göre, gece evine gelen eski eşi Nuri Sayar ile tartışma yaşadığın belirlendi.

    Anıl Kiraz ile Nuri Sayar arasında taşanan kavga, dışarı taşınarak daha da alevlendi.

    Önce 'intihar etti' dedi

    Gülsüm İ. Nuri Sayar’ın Anıl Kiraz’ı ayağından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını, Anıl Kiraz’ın da otomobilinden aldığı tüfekle intihar ettiğini söyledi.

    Antalya da intihar ettiği söylenen gencin, ifade değişikliğiyle öldürüldüğü belirlendi #1

    Saldırgan cezaevine gönderildi

    Olay günü öğleden sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanan Nuri Sayar, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

    İfadesinin yanlış olduğunu söyledi

    Nuri Sayar’ın yakalanarak tutuklanmasının ardından Gülsüm İ, ilk ifadesini olay yerinden kaçan eski eşinin çocuğunu elinden almakla tehdit etmesi nedeniyle yanlış verdiğini belirterek ifadesini değiştirdi.

    Antalya da intihar ettiği söylenen gencin, ifade değişikliğiyle öldürüldüğü belirlendi #2

    Cinayet ortaya çıktı, ceza kasten öldürmeye dönüştü

    Gülsüm İ., Anıl Kiraz’ın eski eşi Nuri Sayar tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü söyledi. Gülsüm İ.’nin ifadesinin ardından Nuri Sayar’ın tutuklanma gerekçesi kasten yaralamaktan kasten adam öldürmeye dönüştürüldü.

    Gülsüm İ. ise ifadesinin ardından suçluyu kayırmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Suç kaydı kabarık

    Nuri Sayar’ın daha önce eski eşi Gülsüm İ. ile dost hayatı yaşayan bir kişiyi vurmak suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezasını çekip çıktığı bildirildi.

    Antalya da intihar ettiği söylenen gencin, ifade değişikliğiyle öldürüldüğü belirlendi #3

    Antalya da intihar ettiği söylenen gencin, ifade değişikliğiyle öldürüldüğü belirlendi #4


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