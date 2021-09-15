Euro
9.9739
0.07%
Dolar
8.4367
0.06%
Altın
487.52
-0.4%
Borsa
1.425
-0.65%
Bitcoin
403.244
2.59%
EXEN Coin
24.53
0.24%
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Antalya'da intihara kalkışan genç, ikram edilen çayı alınca çatıdan indirildi

    3 katlı binanın çatısından atlayarak intihar edeceğini söyleyen genç, ikram edilen çayı almak istedi. O sırada polisin ve yakınlarının tuttuğu genç, çatıdan indirildi.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da intihara kalkışan genç, ikram edilen çayı alınca çatıdan indirildi

    Saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 510'uncu Sokak'ta, inihar girişimi meydana geldi.

    Bunalıma girdiği öne sürülen Hakan Y., 3 katlı apartmanın çatısına çıktı.

    İntihar edeceğini söyleyen Hakan Y.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hakan Y.'yi ikna etmek üzere yanına çıktı.

    İKRAM EDİLEN ÇAYI

    Kararlı olduğu için aşağı inmeyeceğini söyleyen Hakan Y., kendisine ikram edilen çayı almak isterken polis ve yakınlarınca yakalanıp, binadan indirildi.

    İFADESİ ALINACAK

    Sağlık kontrolünden geçirilen Hakan Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da intihara kalkışan genç, ikram edilen çayı alınca çatıdan indirildi #1

    Antalya da intihara kalkışan genç, ikram edilen çayı alınca çatıdan indirildi #2

    Antalya da intihara kalkışan genç, ikram edilen çayı alınca çatıdan indirildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir