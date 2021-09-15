Antalya'da intihara kalkışan genç, ikram edilen çayı alınca çatıdan indirildi

3 katlı binanın çatısından atlayarak intihar edeceğini söyleyen genç, ikram edilen çayı almak istedi. O sırada polisin ve yakınlarının tuttuğu genç, çatıdan indirildi.

Saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 510'uncu Sokak'ta, inihar girişimi meydana geldi.

Bunalıma girdiği öne sürülen Hakan Y., 3 katlı apartmanın çatısına çıktı.

İntihar edeceğini söyleyen Hakan Y.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hakan Y.'yi ikna etmek üzere yanına çıktı.

İKRAM EDİLEN ÇAYI

Kararlı olduğu için aşağı inmeyeceğini söyleyen Hakan Y., kendisine ikram edilen çayı almak isterken polis ve yakınlarınca yakalanıp, binadan indirildi.

İFADESİ ALINACAK

Sağlık kontrolünden geçirilen Hakan Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.









