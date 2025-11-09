Antalya'da İranlı ressam, 150'ye yakın eserinin kaybolduğunu iddia etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sergi açan İranlı ressam Mahrokh Fouladian (44), yaklaşık 5 yıldır hazırladığı 150’ye yakın eserinin kaybolduğunu belirterek polise şikayette bulundu.

Fouladian, önceki gün sergilediği eserlerini ani bastıran şiddetli yağmur sırasında toparlayıp çantasına koyduğunu anlattı. Yolda ayaklarının ıslanması üzerine bir mağazaya girip çorap aldıktan sonra, evine gittiğinde çantasının yanında olmadığını fark etti.

ÇANTADA 150 KADAR ESERİ VARDI

Ressam, çorap aldığı mağazalar ve yolda uğradığı yerlerde çantayı sormasına rağmen bulamadığını söyledi. Fouladian, çantada bulunan çoğunluğu tamamlanmış 150 eserinin hayatının en önemli parçaları olduğunu belirtti.

"RESİMLERLE ÇOCUĞUMA BAKIYORUM"

Antalya’da uzun süredir yaşadığını ve sanata ilginin olduğunu ancak değer verilmediğini ifade eden Fouladian, “O resimlerden gelirimi sağlayıp çocuğuma bakıyorum. Resimlerimi bulan kişi lütfen geri getirsin” dedi.