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    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü

    Bir iş yerine çatıdan girmeye çalışan 32 yaşındaki Cem Bulut, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Düşme anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 24.10.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 12:42
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    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü

    Antalya’nın Kepez ilçesi Yeni Sanayi 5005 Sokak üzerinde, asansör tamiri yapılan iş yerine sabah gelen çalışanlar, bir kişinin yerde hareketsiz yatan birini gördü.

    Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Düşme anlarının görüntüleri ortaya çıktı

    DHA’nın haberine göre; sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede, Cem Bulut olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

    Öte yandan, olay anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü VİDEO

    Fiber tente kırıldı, beton zemine düştü

    Görüntülerde, Bulut'un geçen cumartesi günü saat 17.15 sıralarında, iş yerinin çatısında bulunan fiber tentenin kırılmasıyla beton zemine düştüğü tespit edildi.

    Polisin bilgi vermesi üzerine gelen Cem Bulut'un kardeşini, arkadaşları teselli etti. Bulut'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü #1

    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü #2

    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü #3

    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü #4

    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü #5

    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü #6

    Antalya’da, iş yerine çatıdan girmeye çalışırken düşen şahıs öldü #7


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