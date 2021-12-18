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- Antalya’da, iş yerine yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi
Antalya’da, iş yerine yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi
Silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir iş yerinde çok sayıda silah ve silahlara ait şarjör ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
- DHA
- 18.12.2021 - 15:39
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D.A. isimli şahıs, silah ticareti yaptığı bilgisi alan Antalya İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda, 15 ayrı suç kaydı bulunan D.A. yakalandı.
ELE GEÇİRİLENLER
Aramada 6 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 4 tabancaya ait şarjör, 12 tabancaya ait fişek, namlusu kesilmiş av tüfeği, 4 tabancaya ait muhtelif parça ile 5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 4 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Şüpheli D.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya’da, iş yerine yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi VİDEO