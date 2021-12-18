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Antalya’da, iş yerine yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi

Antalya’da, iş yerine yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi

Silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir iş yerinde çok sayıda silah ve silahlara ait şarjör ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.