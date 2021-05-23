Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
323.230
2.24%
EXEN Coin
42.18
2.13%
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Antalya'da işçileri için kiralamak istediği evde erkek cesedi buldu

    Döşemealtı ilçesinde inşaat ustası Osman Karabulut, işçileri için kiralamak istediği müstakil boş evde, tanınmayacak halde erkek cesedi bulundu.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 02:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da işçileri için kiralamak istediği evde erkek cesedi buldu

    Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Kırkgöz Caddesi’nde, işçilerinin konaklaması amacıyla kiralamak istediği evi incelemeye gelen Osman Karabulut, odaları gezerken vücudunun büyük bölümü tanınmayacak halde erkek cesediyle karşılaştı.

    CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin üzerinden Hakan Çolak'a ait kimlik çıktı. İncelemenin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Antalya da işçileri için kiralamak istediği evde erkek cesedi buldu #1

    "TANINMAYACAK HALDEYDİ"

    İnşaat ustası Osman Karabulut, "Eve bakarken kapalı bir kapı vardı. Kapıyı açtığımızda cesetle karşılaştık, polise haber verdik. Tanınmayacak haldeydi ceset. Çok uzun zaman olmuş sanırım öleli" diye olayı anlattı.

    Antalya da işçileri için kiralamak istediği evde erkek cesedi buldu #2

    Antalya da işçileri için kiralamak istediği evde erkek cesedi buldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir