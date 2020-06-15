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- Antalya'da ışık ihlali yaptı, trafik lambasına çarptı
Antalya'da ışık ihlali yaptı, trafik lambasına çarptı
Kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi.
- İHA
- 15.06.2020 - 16:45
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi'nde, Tunahan Çelik yönetimindeki 07 LL 800 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı.
O sırada yan caddeden çıkan otomobili fark eden sürücü direksiyonunu kırarak, kaldırımdaki trafik lambasına çarptı.
YARALANAN OLMADI
Araç sürücüsü kazayı yaralanmadan atlatırken, trafik lambaları zarar gördü. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Antalya'da ışık ihlali yaptı, trafik lambasına çarptı