Dolar
6.8498
0.515%
Euro
7.7216
0.6255%
Altın
1717.35
-0.7707%
Borsa
109558.41
-0.2522%
G. Altın
377.487
-0.4929%
Bitcoin
63214.76
-2.9361%
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Antalya'da ışık ihlali yaptı, trafik lambasına çarptı

    Kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi.
    • İHA
    • 15.06.2020 - 16:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya'da ışık ihlali yaptı, trafik lambasına çarptı

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi'nde, Tunahan Çelik yönetimindeki 07 LL 800 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı.

    O sırada yan caddeden çıkan otomobili fark eden sürücü direksiyonunu kırarak, kaldırımdaki trafik lambasına çarptı.

    YARALANAN OLMADI

    Araç sürücüsü kazayı yaralanmadan atlatırken, trafik lambaları zarar gördü. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Antalya'da ışık ihlali yaptı, trafik lambasına çarptı

    Görüş Bildir