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    Antalya'da işkenceci eşini öldüren Melek İpek serbest bırakıldı

    Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31) tahliye edildi.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 19:41
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    Antalya'da işkenceci eşini öldüren Melek İpek serbest bırakıldı

    Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31) tahliye edildi.

    Ayrıntılar gelecek...

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