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- Antalya'da işkenceci eşini öldüren Melek İpek serbest bırakıldı
Antalya'da işkenceci eşini öldüren Melek İpek serbest bırakıldı
Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31) tahliye edildi.
- DHA
- 26.04.2021 - 19:41
Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31) tahliye edildi.
Ayrıntılar gelecek...