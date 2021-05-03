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    Antalya'da işten dönen genç annesini ölü buldu

    Antalya'nın Serik ilçesinde oturan Hatice Günal, seradan eve dönen oğlu tarafından birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.
    • DHA
    • 03.05.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 10:00
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    Antalya'da işten dönen genç annesini ölü buldu

    Antalya Serik’te çiftçilik yapan 19 yaşındaki Ahmet Kemal Yıldırım, seradaki işini bitirip, Orta Mahalle 1230 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi.

    Eve girdiğinde annesi Hatice Günal’ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 42 yaşındaki Hatice Günal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

    Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu.

    Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günal’ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Antalya da işten dönen genç annesini ölü buldu #1

    Antalya da işten dönen genç annesini ölü buldu #2

    Antalya da işten dönen genç annesini ölü buldu #3

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