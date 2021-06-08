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- Antalya’da istinat duvarı yapımı sırasında toprak kaydı: 2 yaralı
Antalya’da istinat duvarı yapımı sırasında toprak kaydı: 2 yaralı
İstinat duvarı yapımı sırasında, toprak kaydı. Kepçe operatörü ile inşaatın başında bulunan bir genç yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 08.06.2021 - 17:52
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesi’nde, öğle saatlerinde iş makinası ile duvar düzenleme çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.
ÇUKURA DÜŞTÜ
24 yaşındaki kepçe operatörü Ferdi A. çukura düştü.
Ferdi A. ile inşaat başında bulunan Hüseyin Ç. (17) kazayı yaralı olarak atlattı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yararlılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
17 yaşındaki Hüseyin Ç.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.