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    Antalya’da istinat duvarı yapımı sırasında toprak kaydı: 2 yaralı

    İstinat duvarı yapımı sırasında, toprak kaydı. Kepçe operatörü ile inşaatın başında bulunan bir genç yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 17:52
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    Antalya’da istinat duvarı yapımı sırasında toprak kaydı: 2 yaralı

    Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesi’nde, öğle saatlerinde iş makinası ile duvar düzenleme çalışmaları yapıldı.

    Çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

    ÇUKURA DÜŞTÜ

    24 yaşındaki kepçe operatörü Ferdi A. çukura düştü.

    Ferdi A. ile inşaat başında bulunan Hüseyin Ç. (17) kazayı yaralı olarak atlattı.

    SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

    Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yararlılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    17 yaşındaki Hüseyin Ç.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

    Antalya’da istinat duvarı yapımı sırasında toprak kaydı: 2 yaralı #1

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