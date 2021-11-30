Antalya'da istismarcı öğretmene 15 yıl hapis daha

26 ilkokul öğrencisine cinsel istismar suçundan 621 yıl hapse mahkum edilen öğretmenin, bir öğrenciyi daha istismar ettiği ortaya çıkınca cezası 15 yıl artırıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl karara bağlanan davada tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık ayrıca öğretmenlikten men edildi.

Mahmut Aydın Köksar, 2015 yılında B.N.A. adındaki bir öğrencisine istismarda bulunduğu gerekçesiyle dün yine hakim karşısına çıktı.

“HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMAMASINI TALEP EDİYORUZ”

Duruşmaya sanık Köksar, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, B.N.A.'nın avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile sanık avukatı katıldı.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'ni temsilen duruşmada hazır bulunan avukat Serap Ertuğrul, mağdurun annesinin öğretmeni zamanında şikayet ettiğini ancak usule uygun bir soruşturma yapılmayarak dosyanın kapatıldığını belirtti.

Ertuğrul, “Bize göre sanığın savunmaları muteber değildir ve suçu işlemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep ediyoruz.” dedi.

AVUKATI, BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise iddiaların somut delile dayanmadığını öne sürerek müvekkilinin beraatini istedi. Sanık son sözünde, adalete güvendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı üzerine atılı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

PİŞMANLIK BİLE DUYMUYOR

Ardından, sanığın kamu görevlisi ve eğitici olması nedeniyle verilen cezayı yarı oranında artırarak 15 yıl hapse mahkum etti.

Heyet, daha önceki cezada olduğu gibi Mahmut Aydın Köksar'a ikinci kez 'öğretmenlikten men' kararı verdi.

Mahkeme başkanı; geçmişi, hiçbir pişmanlık göstermeyişi, suç işlemekteki ısrarlı tutumu ve davranışları dikkate alınarak, sanık hakkında herhangi bir indirimde bulunmadı.