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    Antalya'da jandarma, donmak üzere olan kuşu beresiyle ısıttı

    Jandarma personeli, donmak üzereyken bulunan kızılgerdan kuşunu elleriyle ısıtmaya çalıştı, beresiyle sardı. Kuş kendine gelmesinin ardından doğaya salındı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 14:13
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    Antalya'da jandarma, donmak üzere olan kuşu beresiyle ısıttı

    Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yardım etti.

    Bu sırada ekipler, Antalya-Konya yolunda donmak üzere olan kızılgerdan kuşu buldu. Jandarma personeli kuşu elleriyle ısıtmaya çalıştı, beresiyle sardı.

    KENDİNE GELİNCE DOĞAYA SALINDI

    Jandarma ekiplerinin korumaya aldığı kızılgerdan, kendine gelmesinin ardından doğaya salındı.

    Antalya da jandarma, donmak üzere olan kuşu beresiyle ısıttı #1

    Antalya da jandarma, donmak üzere olan kuşu beresiyle ısıttı #2

    Antalya da jandarma, donmak üzere olan kuşu beresiyle ısıttı #3

    Antalya da jandarma, donmak üzere olan kuşu beresiyle ısıttı #4

    Antalya da jandarma, donmak üzere olan kuşu beresiyle ısıttı #5


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