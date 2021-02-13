Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
334.867
0.32%
EXEN Coin
17.94
0.89%
2ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 2 C

    Antalya'da jandarma itfaiye merdiveni ile kumar baskını yaptı

    Bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, kapı açılmayınca itfaiye merdiveniyle çatıdan girdiği evde kumar oynayan şahısları yakaladı.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da jandarma itfaiye merdiveni ile kumar baskını yaptı

    Antalya'nın Kaş ilçesi Kınık Mahallesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı, 15'ici JASAT Tim K.lığı ve istihbarat unsurları tarafından operasyon yapıldı. Alınan izinle evde arama yapmak isteyen jandarmaya içerdekiler kapı açmayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Jandarma, itfaiye merdiveniyle çıktığı binanın çatısından eve girerek kumarcılara suçüstü yaptı.

    Antalya da jandarma itfaiye merdiveni ile kumar baskını yaptı #1

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Ev içerisinde kumar oynadıkları tespit edilen 2’si kadın toplam 30 şahsa kumar oynadıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için kişi başı 4 bin 805 liradan toplam  144bin 150 İdari para cezası uygulandı.

    Antalya da jandarma itfaiye merdiveni ile kumar baskını yaptı #2

    ÜSTLERİNDEN SİLAH VE TELSİZ ÇIKTI

    Yapılan arama neticesinde ele geçirilen 1 adet kuru sıkı diye tabir edilen tabanca ile ilgili yer temin eden R.Ç isimli şahsa bin 730 TL para cezası uygulanırken, kumar oynayan şahıslar üzerlerinde  yapılan aramada toplam 6 bin 780 TL para , 6 adet Volki-Tolki telsiz ve 64 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan R.Ç hakkında işlem başlatıldı.

    Antalya da jandarma itfaiye merdiveni ile kumar baskını yaptı #3

    Antalya da jandarma itfaiye merdiveni ile kumar baskını yaptı #4

    Antalya da jandarma itfaiye merdiveni ile kumar baskını yaptı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir