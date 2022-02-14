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    Antalya'da kaçak kazı yapan 11 şüpheliye suçüstü

    Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin açtıkları çukurdan sütun ile sütun başı kalıntıları çıkardıkları belirlendi.
    • AA
    • 14.02.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 17:00
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    Antalya'da kaçak kazı yapan 11 şüpheliye suçüstü

    Antalya’nın Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1’inci derece sit alanı olan Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Bölgeye giden ekipler S.Ö, O.Ş, Y.S, R.Ö, D.K, M.B, E.B, Y.T, H.A, H.K. ve C.A'yı iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.

    ÇUKURDAN SÜTUN İLE SÜTUN BAŞI KALINTILARI ÇIKARDILAR

    Şüphelilerin, 30 metre derinliğinde ve 15 metre genişliğinde açtıkları çukurdan sütun ile sütun başı kalıntıları çıkardıkları belirlendi.

    Tarihi eser kalıntılarına el koyan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

    İŞ MAKİNESİ İLE MALZEMELERE EL KONULDU

    Kazıda kullandıkları iş makinesi ve malzemelere de el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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