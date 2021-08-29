Antalya’da kaçak midyecilere suçüstü

Halk sağlığına uygun olmayan 317 çuval midye, polisin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Midyeler, zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

İstanbul’dan bir kamyona yüklenen 4 ton ağırlığındaki 317 çuval midye, Antaya'nın Kepez ilçesinde başka bir kamyona yükleneceği sırada polis ekipleri baskın düzenledi.

Midyeler bir başka kamyona yüklenirken ekipler tarafından her iki sürücü de yakalandı.

4 TON BOZUK MİDYE İMHA EDİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede, midyelerin kaçak ve halk sağlığını tehdit edecek durumda olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki yüzlerce çuval midye, zabıta ekiplerince imha edildi. Para cezası uygulanan iki sürücü ise polis merkezine götürüldü.

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