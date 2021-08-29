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- Antalya’da kaçak midyecilere suçüstü
Antalya’da kaçak midyecilere suçüstü
Halk sağlığına uygun olmayan 317 çuval midye, polisin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Midyeler, zabıta ekipleri tarafından imha edildi.
- İHA
- 29.08.2021 - 15:39
- Güncelleme : 29.08.2021 - 16:53
İstanbul’dan bir kamyona yüklenen 4 ton ağırlığındaki 317 çuval midye, Antaya'nın Kepez ilçesinde başka bir kamyona yükleneceği sırada polis ekipleri baskın düzenledi.
Midyeler bir başka kamyona yüklenirken ekipler tarafından her iki sürücü de yakalandı.
4 TON BOZUK MİDYE İMHA EDİLDİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede, midyelerin kaçak ve halk sağlığını tehdit edecek durumda olduğu tespit edildi.
Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki yüzlerce çuval midye, zabıta ekiplerince imha edildi. Para cezası uygulanan iki sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Antalya’da kaçak midyecilere suçüstü ViDEO