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    Antalya’da kaçak midyecilere suçüstü

    Halk sağlığına uygun olmayan 317 çuval midye, polisin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Midyeler, zabıta ekipleri tarafından imha edildi.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 16:53
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    Antalya’da kaçak midyecilere suçüstü

    İstanbul’dan bir kamyona yüklenen 4 ton ağırlığındaki 317 çuval midye,  Antaya'nın Kepez ilçesinde başka bir kamyona yükleneceği sırada polis ekipleri baskın düzenledi.

    Midyeler bir başka kamyona yüklenirken ekipler tarafından her iki sürücü de yakalandı.

    4 TON BOZUK MİDYE İMHA EDİLDİ

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede, midyelerin kaçak ve halk sağlığını tehdit edecek durumda olduğu tespit edildi.

    Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki yüzlerce çuval midye, zabıta ekiplerince imha edildi. Para cezası uygulanan iki sürücü ise polis merkezine götürüldü.

    Antalya’da kaçak midyecilere suçüstü ViDEO

    Antalya’da kaçak midyecilere suçüstü #1

    Antalya’da kaçak midyecilere suçüstü #2

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