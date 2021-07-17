Antalya'da kaçak satılan 21 flamingo yakalandı

Yasadışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 flamingo belediyenin hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

SATILMAK ÜZEREYKEN EL KONULDU

Yasa dışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 flamingo kuşu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Yaşam Parkı’na getirildi.

FLAMİNGOLAR KORUMA ALTINDA

Aralarında hasta ve yaralı olanları tedavi edilen flamingolar geçici olarak Hayvanat Bahçesi’ndeki bölümlerinde misafir ediliyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, misafir flamingolara en iyi şekilde baktıklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bilgisi dahilinde hayvanat bahçesine getirilen her türlü yaralı ve hasta yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyleyen Arsun, “Hayvanat Bahçemize yaralı olarak gelen 5 adet Kerkenez türü kuşu daha iyileştirip doğaya saldık” dedi.



















