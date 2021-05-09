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    Antalya'da kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı

    Silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. Yapılan ev aramasında ele geçirilen suç unsurları ise adli inceleme altına alındı.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 17:29
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    Antalya'da kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı

    Antalya’nın Finike ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda M.T, N.T., K.K., R.F, M.D, R.B, H.U. ve K.K.B. isimli 8 şüpheli yakalandı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 60 adet tabanca fişeği, 3 adet 7.62 mm çapında fişek, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 31 adet av tüfeği kartuşu, 4 adet kurusıkı tabanca, 45 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet sustalı bıçak, 2 adet muşta, 600 gram av tüfeği saçması, 100 adet av tüfeği kapsülü, 20 şişe kaçak alkol, 2 adet metal arama dedektörü ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

    Söz konusu suç unsurları koruma altına alınarak, Finike Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanıldı.

    Antalya da kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı #1

    Antalya da kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı #2

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