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Antalya'da kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı

Antalya'da kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı

Silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. Yapılan ev aramasında ele geçirilen suç unsurları ise adli inceleme altına alındı.