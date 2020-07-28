Antalya'da kaçırılmak üzere olan çocuk kurtarıldı

2,5 yaşındaki erkek çocuğu, ulu orta kaçırılmaya çalışıldı. Kaçırma girişiminde bulunan şahıs dikkat çekince şaka yaptığını iddia etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya’daki Selekler Çarşısı'nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ’ın iş yerine dün akşam saat 20:15 sıralarında bir müşteri geldi.

Saz satmak isteyen müşterinin tavırlarından şüphelenen Dağ, sazın çalıntı olma ihtimaline karşı kimlik fotokopisini çektiği M.I.’nın sazını belirli bir ücret karşılığında satın aldı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KUCAĞINA ALIP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

İş yerinden çıkan M.I., iş yerinin kapısı önünde bulunan 2.5 yaşındaki M.K.D.’yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Anne koşarak M.I.’nın kucağındaki çocuğunu aldı ve şahsa tepki gösterdi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bir süre anneyle tartışan M.I. elini havaya kaldırarak bölgeden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ’a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dağ, polis merkezine giderek M.I.’dan şikayetçi oldu.

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GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI

Öte yandan, şahsın kapı önündeki çocuğu kucağına alması, yürümesi, annenin oğlunu alması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşananları anlatan Yılmaz Dağ, “Selekler Çarşısında esnafım. Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki çocuğu bu şahıs kucaklıyor ve yürümeye başlıyor. Ama çocuğun benim olduğunu, eşimin de dışarıda olduğunu bilmiyor. Durumu fark eden eşim hemen koşup oğlumu şahsın kucağından alıyor. Eşim şahsa, 'ne yapıyorsun' diye soruyor. M.I. da, 'ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyor. Eşim paniğe kapılıyor, olayı birkaç dakika sonra bana söylüyor. Hemen etrafa baktım ama şahsa ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Her ne olursa olsun polise gidip şikayetçi olduk. Şahsın her bilgisi olmasına rağmen bir gelişme olmadı” dedi.