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- Antalya'da kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
Antalya'da kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
Otogarda görevli kadın güvenlik görevlisi, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği erkek meslektaşıdan şikayetçi oldu.
- DHA
- 19.06.2021 - 16:42
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi F.A.'nın (32) yanına gelen meslektaşı M.K. (50), iddiaya göre sürtünme yoluyla tacizde bulundu.
Durumu amirlerine bildiren F.A., Kepez ilçesi Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek meslektaşı M.K.,'den şikayetçi oldu.
7-8 SANİYELİK TACİZ GÖRÜNTÜSÜ DOSYADA
İhbar üzerine polis merkezine getirilen M.K. ise F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.
Güvenlik kameralarına yansıyan 7-8 saniyelik taciz görüntüsü ise polisin delil dosyasına girdi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Otobüs firması, M.K.'nın görev yerini değiştirdi.
Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A., psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.