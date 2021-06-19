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Antalya'da kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası

Antalya'da kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası

Otogarda görevli kadın güvenlik görevlisi, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği erkek meslektaşıdan şikayetçi oldu.