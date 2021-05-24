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Antalya'da kadın öğretmen komşuları tarafından darbedildi
Antalya'da kadın öğretmen, site bahçesinde iki kadın tarafından tekme tokat darbedildi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
- İHA
- 24.05.2021 - 05:11
- Güncelleme : 24.05.2021 - 06:03
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir site bahçesinde üç kadın arasında kavga çıktı.
2 çocuk annesi öğretmen H.D ile komşusu E.C ile akrabası B.Ç arasında tartışma çıktı.
TAŞ VE SOPALARDA KULLANILDI
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken komşuları H.D’ye saldırdı.
Kavgada yere düşen öğretmene taş ve sopalarla E.C ile B.Ç saldırdı.
ÖĞRETMEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Komşuların araya girmesiyle kurtarılan H.D olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
DARP ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Site bahçesinde gerçekleşen kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Öğrenmene saldıran kadınların görüntüsü saniye saniye kaydedildi.
Alanya'da bir kadının iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO