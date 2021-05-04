Antalya'da, kadın polise 'ahlaksız' teklifte bulunan turist serbest kaldı

Maske takmayan ve kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist, sözlerinin yanlış tercüme edildiğini iddia etti.

Tüm yurt genelinde süren kapanma kapsamı dışında olan turistler tatil bölgelerinin keyfini çıkarıyor.

Bu turistlerden birisi olan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, polislerin maske takması yönündeki uyarıları dinlemedi.

O anlarda sosyal medyadan canlı yayın yapan turist, ekipler tarafından gözaltına alındı.

KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİF

Dmitrijs Solovjovs, polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene" dedi.

Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Solovjovs, yaklaşık 500 metre yürüyüp, cep telefonu ile yaşananları görüntüledi.





CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü.

Ekip aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Solovjovs, araç içinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu.

Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü. Dmitrijs Solovjovs hakkında, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamaktan işlem yapıldı. İngiliz turiste, 900 lira da ceza uygulandı.





"SÖZLERİMİ YANLIŞ TECRÜME ETTİLER"



Dmitrijs Solovjovs, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İngiliz turist, savcılıktaki ifadesinde, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Solovjovs, yaşadıklarının yanlış tercümeden kaynaklandığını savunarak, "Beni ilk polis durdurduğunda maske sordu ve ben ayrıldım. Dönüşte baktım, polisin yüzünde maske yoktu. Bu kez ben sordum, neden maskesi olmadığını. O andan itibaren ortam gerildi. Kadın polisin yanındaki polisin yanlış tercüme etmesinden dolayı böyle bir olay başıma geldi." dedi.





SERBEST BIRAKILDI

'Polise mukavemet', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Dmitrijs Solovjovs, serbest bırakıldı. Soruşturmaya göre, Solovjovs hakkında dava açılıp, açılmamasına karar verilecek.

