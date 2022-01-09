Antalya’da kadın, tramvayın altında kaldı

Aksu-Antalya seferini yapan 216B numaralı tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Fatmana Aksu’ya çarptı. Tramvayın altından çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde A.G'nin kullandığı Aksu-Antalya seferini yapan 216B numaralı tramvay, Aspendos Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmana Aksu'ya (60) çarptı.

Aksu, çarpmanın ardından duramayan tramvayın altında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan tahliye edildi. Tramvayın altında sıkışarak ağır yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle durdurulan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Tramvaydan indikten sonra kara yoluna geçen ve oldukça üzgün olduğu gözlenen vatman, yanındakilerin kolundan tutup çekmesi sayesinde otomobilin çarpmasından kurtuldu. A.G. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

“YAĞMURDAN DOLAYI KAYDIĞI İÇİN YÜRÜYEMEDİ”

Görgü tanığı Erkan Hamdi Çakır, tramvayda yolcu olarak bulunduğunu ve bastonlu yayanın bir anda tramvayın önüne çıktığını söyledi. Vatmanın hemen frene bastığını belirten Çakır, "Yaya, yağmurdan dolayı kaydığı için yürüyemedi, çarpmanın etkisiyle tramvayın altına girdi. Daha önce hastanede çalıştığım için ilk müdahaleyi yaptım. Kadının bilinci kapalıydı." dedi.