Kimliği belirsiz seyyar satıcı, kendisini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen kadın zabıtaya saldırdı. Kadın zabıtanın el parmakları zedelendi. Şüpheli ise gözden kayboldu.

Saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde, zabıta ekipleri denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddede denetim yaptıkları sırada kaldırımda maske satan, adının 'Emrah' olduğu belirtilen satıcıya tezgahını kaldırmasını söyledi.

ELİNDEN TELEFONU ALMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapmaya başlayan kadın zabıta memuru A.Ö.'ye tehditler savuran seyyar satıcı, elinden telefonu almak istedi.

"DERDİNİZ NE SİZİN"

Bu sırada çekime devam eden A.Ö.'ye, neden görüntü aldığını soran seyyar satıcı, "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin?" diyerek saldırdı. Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı sırasında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö., çevredekilerden yardım istedi.

Antalya'da kadın zabıta, seyyar satıcının saldırısına uğradı VİDEO



ZABITANIN ELİNİ ZEDELEDİ

A.Ö., "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok." diye seslendi. Seyyar satıcı, ara sokaklarda gözden kaybolurken, A.Ö.'nün el parmaklarının zedelendiği belirtildi.













