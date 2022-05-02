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    Antalya'da kadını darbeden adamı vatandaşlar tekme tokat dövdü

    Antalya'da bayram günü sokak ortasında bir kadını darp eden şahıs, olayı görüp yardıma koşan vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü.
    • 02.05.2022 - 17:48
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    Antalya'da kadını darbeden adamı vatandaşlar tekme tokat dövdü

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde yaşanan olayda aynı işyerinde çalışan ve işe geç geldiğini iddia ettiği kadınla yolda tartışan şahıs, bir anda kadının boğazını sıkıp yumruk attıktan sonra yoluna devam etti.

    Kadının bağırması üzerine geri dönen şahıs, kadına yeniden vurmaya başladı.

    Vatandaşlar yardıma koştu

    Yere düşen kadının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

    Şahıs, tepki gösterdiği vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülmeye başlandı.

    Bölgedeki insanların elinden güçlükle alındı

    Şahsı vatandaşların elinden araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi.

    Bir süre yerde kalan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi.

    Kadının şikayetçi olması üzerine şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da kadını darbeden adamı vatandaşlar tekme tokat dövdü #1

    Antalya da kadını darbeden adamı vatandaşlar tekme tokat dövdü #2

    Antalya da kadını darbeden adamı vatandaşlar tekme tokat dövdü #3

    Antalya da kadını darbeden adamı vatandaşlar tekme tokat dövdü #4


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