Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı

Antalya'da kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçta gözaltına alınan 2 kişiden biri olan kadın, iç çamaşırında uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.