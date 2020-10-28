- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı
Antalya'da kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı
- İHA
- 28.10.2020 - 12:31
Antalya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Durdurulan bir otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
SÜTYENİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gözaltına alınan N.N. isimli kadının detaylı aramasında 4,41 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve sütyeninin içerisinde uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine götürülen şüphelilerden bir tanesi yapılan işlemlerin ardından polis merkezinden serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen N.N., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.