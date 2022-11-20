Kahkaha yogası için bir araya gelen kadınlar, eğlenceli anlar yaşadı. Kadınların kahkahasına, yürüyüşe çıkan vatandaşlar da ortak oldu.

Antalya’da, Konyaaltı Belediyesi'nin Hayat Park'ta düzenlenen 'kahkaha yogası' etkinliğinde bir araya gelen kadınlar, saatlerce kahkaha attı.

Yoga Eğitmeni Aylin Önder Tortop koordinasyonunda ağaçlar altında yapılan etkinliğe, 60'ın üzerinde kadın katıldı Kadınlara, erkekler ve çocuklar da eşlik edince ortaya eğlenceli bir manzara çıktı.

Etkinliğe katılanlar enerji depolayıp negatif düşüncelerinden arındıklarını söyledi.

Çevredekiler de kahkalara ortak oldu

DHA’nın haberine göre; nefes çalışmasıyla başlayıp 'şifa topu çalışması' ve 'derin gevşeme meditasyonu' ile devam eden çalışmalarda kadınların attıkları kahkahalar, metrelerce uzaklıktan duyuldu. Park içinde yürüyüş yapanlar da kahkaha yogasını izledi. Kadınları duyanlar da kahkaha atarak eğlenceli etkinliğe ortak oldu.

Antalya'da kadınlar, kahkaha yogası etkinliğinde buluştu ViDEO

"Kahkaha yogası sırasında timüs bezimizi canlandırıyoruz”

Yoganın ruh, beden ve zihin dengesini sağlamak olduğunu belirten Aylin Önder Tortop, "Bu üçünün dengesini sağlayabilirsek enerjimizi de dengeye kavuşturmuş oluyoruz. Dünyaya bakışımız değişiyor. Mevlana'nın da dediği gibi 'ben değişirsem, dünya değişir'. Enerjimiz değişirse dünya değişmeye başlar. Kahkaha yogası sırasında timüs bezimizi canlandırıyoruz. Bedenimize pozitif enerji yaymak, enerjimizi yükseltmek, bir boşaltım sağlamış oluyoruz. Kahkaha yogasından sonra herkes mutluluk hormonu sağladığı için bedeni dengeye giriyor, pozitif enerji yaymaya başlıyor. Konyaaltı Belediyesi biz kadınlara kahkaha atabilmemiz için çok güzel bir ortam sundu." dedi.

“Kahkahanın bu kadar rahat atılabileceğini burada gördüm”

Etkinliğe katılan Deniz Sezerse, emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleştiğini belirterek, "Kahkahanın bu kadar rahat atılabileceğini burada gördüm. Biz kahkaha atmaktan çekinen milletiz. Kahkaha size neşe verdiği gibi başkalarına da neşe veriyor." diye konuştu.

“Stresimizi boşaltmış olduk”

Kahkaha yogasına katılan kadınlar arasında yerini alan Zeynep Şevval Narcı da "Hayat karmaşasından kahkaha yogası etkinliğine katılarak uzaklaştım. Çok neşeli anlar yaşadım. Stresimizi boşaltmış olduk. Kahkaha yogasını ilk kez denedim." dedi.

Kadınlar arasında yerini alan Ali Çağlar Ketencioğlu ise, "Mutlu hissettim. Mutlu olduğumu hissettim. Bir de bu etkinliğin doğa ile iç içe olması daha da güzel oldu." diye konuştu.

İranlı Şehnaz Layık da kahkaha yogasında neşe bulduğunu söyledi. 4,5 yıl önce Antalya'ya yerleştiğini anlatan Layık, "İlk kez kahkaha yogasına katıldım. Çok eğlenceliydi. İçimden geldiği gibi kahkaha attım." dedi.