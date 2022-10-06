Manavgat'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki sopalı kavgada kafasına beyzbol sopasıyla vurulan 22 yaşındaki genç, hastanedeki 17 günlük yaşam savaşında yenik düştü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 Eylül gecesi daha önceden husumet bulunan iki grup arasındaki dehşet bir tartışma çıktı.

M.K.K., M.T. ve H.T. ile daha önceden aralarında husumet bulunan S.Y., O.Y., Y.Y., U.C., Y.Y. ve K.H. isimli şahıslar arasında çıkan tartışmada kısa süre içerisinde nabızlara yükseldi.

Yaşanan kavgada bir anda beyzbol sopası, bıçak, sopa, mermer, demir inşaat terazisi ve taşlar ortaya çıktı, kavgaya karışan 9 kişi vücutlarının farklı farklı yerlerinden yaralandı.

Etrafta bulunanlar korkudan ayıramadı

Savaş alanına dönen kavgada çevredeki vatandaşlar şahısları ayırmaya cesaret edemedi, kavga tarafların tamamının yaralanarak yere yığılmalarıyla son buldu.

Antalya'da kafasına beyzbol sopasıyla vurulan genç 17 gün sonra hayatını kaybetti VİDEO

Çok sayıda ekip geldi

Olayın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı 17 gün sonra hayatını kaybetti

Yaralılar, ambulanslarla Manavgat’taki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Manavgat’taki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan 22 yaşındaki Hüsnü Turhal verdiği yaşam savaşını 17 gün sonra kaybetti.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredeki iş yerlerinin kameralarına da yansıdı.