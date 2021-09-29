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    Antalya'da kafede oturan kadının çantasını çalan hırsızlar yakalandı

    Kafede oturan kadının çantasını çalan 2 kişi, vatandaşların peşine düşmesi sonucu çantayı kaldırıma atarak kaçtı. Şüpheliler, ekipler tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 15:06
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    Antalya'da kafede oturan kadının çantasını çalan hırsızlar yakalandı

    Antalya Konyaaltı'nda bulunan bir kafeye çocuğu ile birlikte kahve içmeye gelen yabancı uyruklu kadın, hesabı ödemek için kasaya gitti.

    Kadının masada olmadığını fark eden U.D. ve T.S., masada duran çantayı alarak kaçmaya başladı.

    Olayı gören vatandaşlar şahısların peşinden koşmasıyla 2 şüpheli, çaldıkları çantayı kaldırım üzerine atarak kaçtı.

    İhbarın ardından olay yerine çok sayıda motosikletli Yunus polisi sevk edildi.

    HIRSIZLAR KISKIVRAK YAKALANDI

    Ekipler, şahısları yakalamak için mahalle içerisinde geniş çaplı arama başlattı.

    Kısa süre içerisinde Yunus ekipleri tarafından, aynı mahallede olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta kaçarken yakalandı.

    Antalya da kafede oturan kadının çantasını çalan hırsızlar yakalandı #1

    ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİLER

    Sorguda ilk başta suçlamaları kabul etmeyen şahıslar, bir süre sonra çantayı çaldıklarını sonra ise bıraktıklarını itiraf etti.

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

    2 kişinin çantasında yapılan aramada bir pensenin çıkması ise ekipleri şaşırttı.

    Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da kafede oturan kadının çantasını çalan hırsızlar yakalandı #2

    Antalya da kafede oturan kadının çantasını çalan hırsızlar yakalandı #3

    Antalya da kafede oturan kadının çantasını çalan hırsızlar yakalandı #4

    Antalya da kafede oturan kadının çantasını çalan hırsızlar yakalandı #5

    Antalya da kafede oturan kadının çantasını çalan hırsızlar yakalandı #6

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