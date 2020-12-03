Antalya'da kağıda emdirilmiş bonzai bulundu

21 adet A4 kağıda emdirilmiş halde bulunan bonzainin bedelinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu belirlendi. Ailesinden aldığı harçlıkla geçindiğini söyleyen şüpheli ve kız arkadaşı tutuklandı.

28 Kasım tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6225 Sokak üzerinde İstanbul plakalı otomobilde biri kadın, iki kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarı alındı.

İhbarı alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakası belirlenen aracı takibe aldı.

Mahalle arasında durdurulan otomobildeki İ.Ö. ve G.K.'nin GBT sorgusunda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaktan’ kayıtları olduğu ortaya çıktı.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kiralık olduğunu söylediği araçta narkotik köpeği desteği ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin farklı bölümlerinde metamfetamin ve bonzai uyuşturucu maddeleri bulundu.

1 MİLYON 850 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU BULUNDU

Otomobilin bagaj kısmında çıkan 21 adet A4 kağıda emdirilmiş bonzainin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu kaydedildi. Bir içimliği 25 TL'den satılan uyuşturucu maddenin toplamda 75 bin içimlik olduğu ifade edildi.

"50 LİRA HARÇLIKLA GEÇİNİYORUM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen İ.Ö. ve G.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönündeki suçlamaları reddetti.

G.K.'nin kız arkadaşı olduğunu ifade eden İ.Ö., “Ben ailemden aldığım 50 lira harçlıkla geçiniyorum. Aracın ön tarafında bulunan 2,1 gram metamfetamin ile 21 adet A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş bonzai bana aittir. Bunları kız arkadaşımla birlikte içiyorum. Diğer bonzai ise bana ait değil." dedi.

2 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildi.





