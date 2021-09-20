Manavgat ilçesi Denizkent Mahallesi’nde, Mahmet Baş’a ait seranın yanındaki evin camına çarpan 2 yalıçapkını kuşu, jandarma ekiplerinin müdahalesi ile yaşama döndü.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Denizkent Mahallesi’nde, 17 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde 2 yalıçapkını kuşu, Mehmet Baş’a ait seranın yanındaki evin camına çarptı.

Yere düşen kuşlar, önleyici kolluk görevi amacıyla bölgede araştırma yapan sivil jandarma ekipleri tarafından fark edildi.

KALP MASAJI YAPILDI

Hayat belirtisi göstermeyen kuşlara müdahale eden jandarma ekipleri, bir süre kuşlara kalp masajı yaptı.

2 kuş, ekiplerin müdahalesi ile nefes almaya başlayarak hayata döndü.

Antalya’da, kalbi duran kuşlar jandarmanın müdahalesi ile hayata döndü ViDEO

“BUNLAR İNTİHAR ETTİ”

Kuşlara yapılan müdahale, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sera sahibi Mehmet Baş'ın, "Hadi bir canlanın. Bu kadar güzel kuş olur mu ya. Hadi oğlum, kalkın, intihar etmeyin. Bunlar intihar etti. Hadi açın gözünüzü, uyanın. Gelip benim seranın yanındaki eve çarptılar." dediği duyuldu.

Aracın üzerine bırakılan kuşlar, verilen suyu içtikten sonra uçarak gözden kayboldu.