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    Antalya’da kalbinden bıçaklanan bebek, ölü bulundu

    2 kez kalbinden bıçaklanarak öldürülen 2 yaşındaki Betül G.’nin annesi Mersiye G., gözaltına alındı. Betül bebeğin, bulunduktan 10 saat önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
    • 13.05.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:02
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    Antalya’da kalbinden bıçaklanan bebek, ölü bulundu

    Antalya’da öğle saatlerinde, ihbar üzerine Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi’ndeki eve giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, oturma odasındaki kanepenin üzerinde 2 yaşındaki Betül G.'nin hareketsiz yattığını fark etti.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, bebeğin kalbinin üzerinde 2 bıçak yarası olduğu belirlendi.

    DHA’nın haberine göre; bebeğin 10 saat önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Kızını gece saatlerine meyve bıçağıyla kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü değerlendirilen Mersiye G., gözaltına alındı.

    Annenin psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi

    Çocuğun babasının jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, eşinin yaklaşık 15 gündür psikiyatrik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi.

    Soruşturma başlattı Mersiye G., psikiyatrik rahatsızlığı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Betül bebeğin cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Antalya’da kalbinden bıçaklanan bebek, ölü bulundu VİDEO

    Antalya’da kalbinden bıçaklanan bebek, ölü bulundu #1


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