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    Antalya'da kaldırımda oturan adam canından oldu

    Antalya’da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptı.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 17:10
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    Antalya'da kaldırımda oturan adam canından oldu

    Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir akaryakıt istasyonunda çalışan otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Sevinç K.Ç., kavşakta virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

    Bu sırada kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan 32 yaşındaki Abdullah Tezel’e çarptı.

    FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

    Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde hayatını kaybetti. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Abdullah Tezel

    KADIN GÖZALTINA ALINDI

    Kaza sonrası otomobil sürücüsü Sevinç K.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, Tezel’in cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Abdullah Tezel

    Abdullah Tezel

    Abdullah Tezel

    Abdullah Tezel

    Abdullah Tezel

    Abdullah Tezel

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