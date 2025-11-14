Antalya'da kaldırımda yürüyen turisti darbetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H., karşısından gelen erkek tarafından yumruklanarak yere düşürüldü ve ardından kesici aletle yaralandı.

Şüpheli kaçarken ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri de yaralı kadını hastaneye götürdü.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı ve şüphelinin A.T. olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.