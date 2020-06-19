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    Antalya'da kalıp ustasına demir ok gibi saplandı

    Üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı 41 yaşındaki kalıp ustası, itfaiye tarafından kesilen demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 19.06.2020 - 17:45
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    Antalya'da kalıp ustasına demir ok gibi saplandı

    Antalya Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Mimarlık Fakültesi inşaatında çalışan kalıp ustası Hüseyin Kalaycı (41), birinci kattan demirin üzerine düştü.

    Demirin sağ kalça altından girip, kasıktan çıktığı Hüseyin Kalaycı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

    İTFAİYE BİR PARÇASINI KESTİ

    Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Kalaycı'ya saplanan demiri kesti. Kalaycı, demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

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