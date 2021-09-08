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- Antalya'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti
Antalya'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti
- DHA
- 08.09.2021 - 12:33
- Güncelleme : 08.09.2021 - 13:13
Antalya'da 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur, ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı.
İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur’un hayatını kaybettiğini belirledi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur’un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.
AİLESİ TARAFINDAN MORGDAN ALINDI
Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı.
Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.
Antalya'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti VİDEO
AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK
Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.