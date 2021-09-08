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    Antalya'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti

    Ders sırasında kalp krizi geçiren genç çocuğun vefat haberini alan ailesi, sinir krizi geçirdi. Çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 13:13
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    Antalya'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti

    Antalya'da 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur, ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

    İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur’un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Antalya da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti #1

    AİLESİ TARAFINDAN MORGDAN ALINDI

    Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı.

    Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

    Antalya'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti VİDEO


    Antalya da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti #2

    AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

    Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

    Antalya da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti #3

    Antalya da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti #4

    Antalya da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti #5

    Antalya da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Efe Asaf hayatını kaybetti #6

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